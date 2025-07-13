Korktuğumuz başımıza geldi: Doğaseverlerin uğrak noktası olan bir cennetimizi daha kaybettik
Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçeleri arasında yer alan, doğa turizminin gözde rotalarından biri olan Maden Deresi ve Şelalesi, kuraklığın etkisiyle kurudu.
Kaynak: İHA
Sakarya’da son yılların en kurak dönemi yaşanıyor. Yaz aylarında yüzlerce doğa severi ağırlayan Maden Deresi bölgesi uzun zamandır yağış almadı.
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Bu durum, doğa turizminin sembol noktalarından biri olan Maden Deresi ve Şelalesi’ni kuraklıkla yüz yüze bıraktı.
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Maden Deresi'nin kuruması doğa severleri ve bölge halkını derinden endişelendirdi.
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Şelalenin tamamen kuruduğu, dere yatağında ise su yerine çıplak köklerin ve çatlamış toprakların yer aldığı görülüyor.
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