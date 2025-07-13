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Korktuğumuz başımıza geldi: Doğaseverlerin uğrak noktası olan bir cennetimizi daha kaybettik

Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçeleri arasında yer alan, doğa turizminin gözde rotalarından biri olan Maden Deresi ve Şelalesi, kuraklığın etkisiyle kurudu.

Kaynak: İHA
Korktuğumuz başımıza geldi: Doğaseverlerin uğrak noktası olan bir cennetimizi daha kaybettik - Resim: 1

Sakarya’da son yılların en kurak dönemi yaşanıyor. Yaz aylarında yüzlerce doğa severi ağırlayan Maden Deresi bölgesi uzun zamandır yağış almadı. 

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Korktuğumuz başımıza geldi: Doğaseverlerin uğrak noktası olan bir cennetimizi daha kaybettik - Resim: 2

Bu durum, doğa turizminin sembol noktalarından biri olan Maden Deresi ve Şelalesi’ni kuraklıkla yüz yüze bıraktı. 

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Korktuğumuz başımıza geldi: Doğaseverlerin uğrak noktası olan bir cennetimizi daha kaybettik - Resim: 3

Maden Deresi'nin kuruması doğa severleri ve bölge halkını derinden endişelendirdi. 

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Korktuğumuz başımıza geldi: Doğaseverlerin uğrak noktası olan bir cennetimizi daha kaybettik - Resim: 4

Şelalenin tamamen kuruduğu, dere yatağında ise su yerine çıplak köklerin ve çatlamış toprakların yer aldığı görülüyor.

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