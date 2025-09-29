Korkulan oldu! Türkiye'nin ''Su Şehri''nde sadece 6 günlük su kaldı
Türkiye'nin ''Su Şehri' olarak bilinen Bursa'da barajların dibi göründü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 6 Ekim'e kadar barajlardaki suyun tükeneceğini söyledi.
Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar alarm veriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su seviyesinin Doğancı’da yüzde 6,81, Çınarcık’ta yüzde 50 Nilüfer’de ise hiç kalmadığı açıkladı.
Son dönemde yaşanan kuraklık sebebiyle yaşanan su sıkıntısına dikkat çekerek BUSKİ ve su kaynakları hakkında bilgilendirme yapan Başkan Mustafa Bozbey, "Kentimizin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 85’i Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılanıyordu. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle suyumuzun yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i pınar kaynaklarından, yüzde 35’i ise BUSKİ’ye ait 155 adet derin su kuyusundan sağlanıyor. Yeraltı su seviyesinin 250 metrelere kadar indiğine de dikkat çekmek istiyorum. Bursa ovasının ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir" diye konuştu.
"Bypass hattını hayata geçirmeseydik kesintiler olacaktı"
Barajlardaki mevcut doluluk oranı hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, "Doğancı’da yüzde 6,81, Çınarcık’ta yüzde 50 seviyesinde. Nilüfer de ise hiç suyumuz yok. Yani 75 milyon metreküp civarında Çınarcık’ta su var. Ortalamada ise yüzde 3,34 doluluk oranındayız. Bursamızın günlük su tüketimi 525 bin metreküp civarındadır. Çınar Barajı’ndaki suyu direk tünelle Doğancı Barajı’na aktarabilirsek o zaman günlük 500 bin metreküplük arıtma tesisini çok rahatlıkla çalıştırabiliriz. Çınarcık Barajı yakınında yaptığımız arıtma tesisinin kapasitesi günlük 300 bin metreküptür. Sadece Doğancı havzasında su birikme olmayabilir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla kuraklık olacağı söyleniyor. Biz buna hazırlıklı olmak zorundayız. Bypass hattını hayata geçirmeseydik Eylül ayından itibaren kesintiler olacaktı. Şu ana kadar su kesintisi olmadı" dedi.
"Çınarcık suyunun tamamını içme suyu olarak değerlendirmek istiyoruz"
Su fiyatlandırması konusunda ise 30 büyükşehir arasında 23-24. sıralarda olduklarını anlatan Başkan Bozbey, 1 metreküpün maliyetinin 80-85 liraya kadar yükseldiğini vurguladı. Programlarında deniz suyunu arıtarak içilebilir su elde edilmesi konusu olduğunu da söyleyen Başkan Bozbey, araştırmaların devam ettiğini aktardı. Çınarcık Barajı’nda toplam 150 milyon metreküp su toplandığını aktaran Başkan Bozbey, "DSİ ile yapılan anlaşmalarda 75 milyon metreküpü içme suyuna, 75 milyon metreküpü de sanayiye ayrılmış. Çınarcık Barajı’ndaki suyun tamamını içme suyu olarak değerlendirmek istediğimizi ilettik. Şu an buradaki 150 milyon metreküpün 105 milyon metreküpünü kullanmak zorundayız. 75 milyon metreküp bize yetmiyor. DSİ’ye durumu ilettik. Oradaki tüneli yaptıktan sonra Doğancı Barajı’na suyu almış olacağız. Böylece su sorunu uzun süre yaşanmayacaktır. Ayrıca barajın yakınında baypas hattı yaptık. İsale hatları tamamlandı. Oradaki isale hattına oradaki HES tesisi zarar verdi. Orada borularımız üç kez patladı. Tekrar revize ettik. DSİ Bölge Müdürü devreye girdi ve çözümlendi" diye konuştu.