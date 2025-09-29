Korkulan oldu! Türkiye'nin ''Su Şehri''nde sadece 6 günlük su kaldı

"Çınarcık suyunun tamamını içme suyu olarak değerlendirmek istiyoruz"

Su fiyatlandırması konusunda ise 30 büyükşehir arasında 23-24. sıralarda olduklarını anlatan Başkan Bozbey, 1 metreküpün maliyetinin 80-85 liraya kadar yükseldiğini vurguladı. Programlarında deniz suyunu arıtarak içilebilir su elde edilmesi konusu olduğunu da söyleyen Başkan Bozbey, araştırmaların devam ettiğini aktardı. Çınarcık Barajı’nda toplam 150 milyon metreküp su toplandığını aktaran Başkan Bozbey, "DSİ ile yapılan anlaşmalarda 75 milyon metreküpü içme suyuna, 75 milyon metreküpü de sanayiye ayrılmış. Çınarcık Barajı’ndaki suyun tamamını içme suyu olarak değerlendirmek istediğimizi ilettik. Şu an buradaki 150 milyon metreküpün 105 milyon metreküpünü kullanmak zorundayız. 75 milyon metreküp bize yetmiyor. DSİ’ye durumu ilettik. Oradaki tüneli yaptıktan sonra Doğancı Barajı’na suyu almış olacağız. Böylece su sorunu uzun süre yaşanmayacaktır. Ayrıca barajın yakınında baypas hattı yaptık. İsale hatları tamamlandı. Oradaki isale hattına oradaki HES tesisi zarar verdi. Orada borularımız üç kez patladı. Tekrar revize ettik. DSİ Bölge Müdürü devreye girdi ve çözümlendi" diye konuştu.