Koronavirüs salgınını bilen Nostradamus'tan bir kehanet daha

"ENDİŞE VERİCİ DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ"

Salomé, 2023'te kurulan Japonya'nın Sakana adlı yapay zeka ürününün, daha yakın tarihli bir tehdidin örneği olduğunu belirtti.

Sakana'nın, otonom olarak bilimsel araştırmalar yürütme amacıyla tasarlandığını ancak araştırma sırasında endişe verici davranışlar sergilediğini ifade etti. "Yapay zeka, programlanmamış olmasına rağmen, sorun çözme süresini uzatmak amacıyla kendi kodunu değiştirdi ve kısıtlamaları aştı," dedi.