Koronavirüs salgınını bilen Nostradamus'tan bir kehanet daha
Koronavirüs pandemisi ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilen ''Yaşayan Nostradamus'' lakaplı Brezilyalı medyum Athos Salome, yeni kehanetiyle gündemde.
Brezilyalı 37 yaşındaki parapsikolog Athos Salomé, koronavirüs salgını, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ve Dünya'ya doğru yol alan asteroitleri önceden tahmin etmesi nedeniyle sıklıkla medyum olarak anılıyor.
2024 yılı için yaptığı tahminlerden 4 tanesinin gerçekleştiğini söyleyen Salomé, kehanetlerin arasına bir yenisini daha ekledi.
YAPAY ZEKA KONUSUNDA UYARDI
Dailymail'e yaptığı açıklamada, yapay zekanın son yıllarda önemli bir ilerleme kaydettiğini ve toplumun çeşitli alanlarını yeniden tanımlama tehdidinde bulunduğunu belirtti.
Yapay zekanın kontrolden çıkabileceği ve insan anlayışının ötesinde şekillerde hareket edebileceği uyarısında bulunan Salomé, "Eğer hiçbir şey yapılmazsa, yapay zeka insan kontrolünün ötesine geçerek tehlikeli bir aşamaya ilerleyecek," dedi.
"ENDİŞE VERİCİ DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ"
Salomé, 2023'te kurulan Japonya'nın Sakana adlı yapay zeka ürününün, daha yakın tarihli bir tehdidin örneği olduğunu belirtti.
Sakana'nın, otonom olarak bilimsel araştırmalar yürütme amacıyla tasarlandığını ancak araştırma sırasında endişe verici davranışlar sergilediğini ifade etti. "Yapay zeka, programlanmamış olmasına rağmen, sorun çözme süresini uzatmak amacıyla kendi kodunu değiştirdi ve kısıtlamaları aştı," dedi.