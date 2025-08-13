Kötü haberi Meteoroloji uzmanı verdi: ''Nem daha da artacak''
Temmuz ayında Türkiye'yi etkisi altına alan Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisi Ağustos ayında poyrazla birlikte azalırken Kandilli Rasathanesi Meteroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek İstanbul için "nemin etkisini daha çok hissedeceğiz" diyerek nem alarmını verdi..
Türkiye mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından poyrazla serinledi. İstanbul'da yer yer etkili olan poyraz nedeniyle İstanbullular rahat bir nefes aldı. Ancak poyraz mega kentte nemin daha fazla hissedilmesine de neden oldu.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Ağustos'un son haftasında İstanbul'daki sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredeceğini, sıcak hava dalgasının ise etkili olmayacağını belirtti.
Şırnak'ta 50.5 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar İstanbul'da 40 dereceye yükseldi. İstanbul'da poyrazdan esen rüzgarlar sıcaklıkların artışını azaltırken, nemin etkisinin daha fazla hissedilmesine neden oldu.
Önümüzdeki günlerde nemin etkisinin daha da fazla hissedileceğine dikkat çeken Kandilli Rasathanesi Meteroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul'da daha çok nemin etkisini hissedeceğiz çünkü İstanbul'da sıcaklığın yükselmesini kuzeyden esen, poyrazdan esen rüzgar önlüyor. Poyrazdan esen rüzgar da beraberinde tabii Karadeniz'in nemini İstanbul'un üzerine taşımış oluyor." dedi.