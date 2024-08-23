Köyde asırlık gelenek... Bu köyümüzde kadına şiddet uygulayan açlıktan ölür
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kadınlar, asırlardır süregelen imece usulü ekmek geleneğini yaşatmaya devam ediyor.
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hebüllü köyünde, köylü kadınlar asırlardır süregelen bir geleneği yaşatmaya devam ediyor.
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Köydeki kadınlar, her iki haftada bir imece usulüyle bir araya gelerek geleneksel yöntemlerle ekmek pişiriyor.
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Sabahın erken saatlerinde köyün ortak kullanıma açık kara fırını yakılarak geceden hazırlanan hamurlar, yumak haline getirilerek fırına veriliyor.
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Odun ateşinde taş fırında pişirilen köy ekmeği, kendine has lezzeti ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.
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