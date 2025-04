Köylünün geçim kapısı olan mucize bitki: Demeti 100 TL'den satılıyor

"Her gün toplanıyor her gün satılıyor"

Aydın'ın Germencik ilçesi ile Nazilli İlçesi dahil bu arada kalan havzada dağlarda her bahar mevsimi kendiliğinden yetişen bu otların mevsimin durumuna göre 2 -3 aylık bir ömdür olduğunu belirten Ramazan Çapar, "Germencik'in Efeler, Köşk, Sultanhisar, Koçarlı, Nazilli'nin köylerinde sağlığı ve vakti müsait olan pek çok kişi sezonunda her gün sarmaşık toplar. Bağ yapılarak satışa sunulan bu otlar her gün toptancılar tarafından köylerden toplanıp şehir merkezlerinde satışa sunuluyor. Toplarken verilen emek dışında hiçbir maliyeti olmayan sarmaşık toplayana para, yiyene şifa kazandırır" diye konuştu.