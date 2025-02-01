Köylünün yeşil hazinesi: Doğada kendi kendine yetişiyor, dünyaya satılıyor

Akseki Orman İşletme Müdürlüğünden alınan izin ile yaklaşık 3 bin dönümlük arazideki ormanlık alanı 3'e bölüp köy sınırları içerisinde kendiliğinden doğal ortamda yetişen defne ağaçlarının 3 yılda bir hasat yapılıyor.