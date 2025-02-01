Köylünün yeşil hazinesi: Doğada kendi kendine yetişiyor, dünyaya satılıyor
Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen defne yaprağı, köylülerin geçim kaynağı oldu. İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprakları Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Akseki'nin Sinanhoca Mahallesi'nde her yıl ocak-şubat aylarında yaklaşık 4 haftalık dönemde hasadı yapılan defne yaprağı, yaklaşık 100 aileye önemli ölçüde gelir sağlıyor.
Akseki Orman İşletme Müdürlüğünden alınan izin ile yaklaşık 3 bin dönümlük arazideki ormanlık alanı 3'e bölüp köy sınırları içerisinde kendiliğinden doğal ortamda yetişen defne ağaçlarının 3 yılda bir hasat yapılıyor.
Hasat zamanında çoluk çocuk şafak vakti evlerinden çıkıyor. Dik yamaçlarda, kayalıkların arasındaki ağaçlardan defne yaprağı toplayan köylüler, traktör römorklarına yükledikleri defne çuvallarını, köy meydanında istifliyor.
"Antalya'nın defne yaprağı ihracata gidiyor"
Köylüler topladıkları defne yapraklarını köy meydanına getiriyor. Meydanında toplanan tartımı yapılan defne yapraklarını kilosunu 19,30 liradan satın alan çeşitli İzmir firmaları, işlemek üzere İzmir'e götürüyor.