Küçücük bir dükkanda hem kendi işinin patronu oldu, hem de...

Zorlu hayat şartlarına rağmen mücadele etmeyi sürdüren Akbayır, kadınların asla geride kalmaması gerektiğini vurguladı. Akbayır, "Ben burada bir kadın olarak çalışıyorum ve bütün yük benim sırtımda. Ben tek başına savaşıyorum, bunu herkes biliyor. Ama Allah'a şükür yine her şeyin üstesinden geliyorum. Zor bir iş, hijyen istiyor, temizlik istiyor. Bu iş çok zor bir iştir. Ama korkmasınlar. Hiç geride kalmasınlar. Kadınlarımız çalışsın, ellerinden gelen emekleri boşa çıkarmasınlar. Ben buraya geliyorum, buradan eve gidiyorum, evden köye gidiyorum, eşimle oduna gidiyorum. Eşim odun taşıyamıyor, yine ben taşıyıp arabaya yüklüyorum. Oradan getirip buraya boşaltıyorum. Çünkü başka türlü olmuyor. Ben hiçbir şeyden korkmadım. Her zaman 'Allah'ım sen bana güç kuvvet ver' diye dua ettim. Ben her şeyin üstesinden gelirim Allah'a şükür" dedi.