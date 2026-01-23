Kuraklığın vurduğu İzmir'de baraj doluluk oranları belli oldu

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda hızlı yükseliş

Paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz Ağustos ayında su seviyesi dip noktaya ulaşan Çeşme Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı, son yağışlarla birlikte en dikkat çekici yükselişin yaşandığı baraj oldu. Bir gün önce yüzde 5,60 olarak kaydedilen doluluk oranı, sadece 24 saat içerisinde yüzde 15,56’ya yükseldi.