Kuraklık başladı, sular çekildi, araçlar artık gölün üstünden geçebiliyor...
Adıyaman'da Çamgazi Baraj Göleti altında kalan eski Adıyaman-Gölbaşı karayolu, sıcak gecen yaz mevsiminde su kaynakları kuruyunca yeniden ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Geçtiğimiz yıllarda Adıyaman-Gölbaşı karayolu olarak kullanılan Yarmakaya yolu, Çamgazi Baraj Göleti'nin altında kaldı.
Kaynak suları ve yağmur suyuyla beslenen Çamgazi Baraj Göleti'nde sıcak ve kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle su seviyesi düştü.
Kaynak suların kuruması ve tarımsal sulamada kullanılan göletin su seviyesinin düşmesiyle sular altındaki karayolu yeniden ortaya çıktı.
Tekrar gün yüzüne çıkan karayolundan araçlar geçebiliyor. Göletteki su seviyesinin düşmesi nedeniyle çiftçilerin suya bıraktıkları sulama sistemleri açıkta kaldı.
