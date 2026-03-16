Kuraklık nedeniyle yok olma noktasına gelen dev şelale yeniden coştu!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan ve bölgenin saklı cennetlerinden biri olan Emrud Şelalesi, günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlardan nasibini aldı. Yağışların ardından su debisinde yaşanan ciddi artışla şelale, kademeli yapısı üzerinden büyük bir hızla akmaya başladı. Şiddetli yağışın etkisiyle rengi kahverengiye dönen suların oluşturduğu güçlü debi, bölgeye özgü doğal bir hareketliliği de beraberinde getirdi. Bu eşsiz ve dikkat çekici doğa olayı, bölgedeki vatandaşlar tarafından dron ile havadan kaydedildi.