Kuraklıktan yok olmaya başlamıştı... Türkiye'nin bir cenneti daha hayata geri döndü
Konya'da yılbaşından bu yana etkili olan yağışlar, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Beyşehir Gölü'nde mucizevi bir geri dönüş başlattı. Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şükrü Arslan, gölün normal seviyesinden kaybettiği 1 milyar metreküplük suyun yaklaşık yarısının 3 ayda geri kazanıldığını açıkladı.
Konya'da yılbaşından bu yana süren yağışlar, yüzey sularını olumlu etkiledi. Geçen yıl kıyılarından metrelerce çekilen Beyşehir Gölü'nün önemli ölçüde su aldığını söyleyen Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şükrü Arslan, "Göl normal standardından yaklaşık 1 milyar metreküp su kaybetmiş durumdaydı.
Mart ayı sonu itibarıyla yapılan ölçümlerde eksi 420 milyon metreküplere kadar yükselmiş durumda. Bu da şu anlama geliyor. 3 aylık yağış verisi sonrasında Beyşehir Gölü, kaybettiği suyun yüzde 50'sini telafi etmiş görünüyor" dedi.
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 400'ün üzerinde balıkçının da geçim kapısı oluyor.
Ancak özellikle geçen yıl iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, bazı yerlerde kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi.