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Kurban Bayramı tatilinde deniz, güneş, kumsal yerine fenomen dizinin evine akın ettiler

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in etkisiyle Mardin'e yerli turist akını bambaşka bir boyuta ulaştı. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler şehre akın edince, Mardin'de boş otel odası kalmadı...

Kaynak: DHA
Kurban Bayramı tatilinde deniz, güneş, kumsal yerine fenomen dizinin evine akın ettiler - Resim: 1

Farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörü içerisinde kardeşçe yaşadığı tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören Mardin, yılın her döneminde olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinde de turistlerin tercihi oldu. 

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Kurban Bayramı tatilinde deniz, güneş, kumsal yerine fenomen dizinin evine akın ettiler - Resim: 2

Kente gelen yerli ve yabancı turistler camilere, medreselere, kiliselere yoğun ilgi gösterdi. 

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Kurban Bayramı tatilinde deniz, güneş, kumsal yerine fenomen dizinin evine akın ettiler - Resim: 3

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Antik Kenti'nde kimi zaman uzun kuyruklar oluştu. 

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Kurban Bayramı tatilinde deniz, güneş, kumsal yerine fenomen dizinin evine akın ettiler - Resim: 4

Kentte 22 bin yatak kapasiteli otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. 

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