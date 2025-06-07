Kurban Bayramı tatilinde deniz, güneş, kumsal yerine fenomen dizinin evine akın ettiler
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in etkisiyle Mardin'e yerli turist akını bambaşka bir boyuta ulaştı. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler şehre akın edince, Mardin'de boş otel odası kalmadı...
Kaynak: DHA
Farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörü içerisinde kardeşçe yaşadığı tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören Mardin, yılın her döneminde olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinde de turistlerin tercihi oldu.
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Kente gelen yerli ve yabancı turistler camilere, medreselere, kiliselere yoğun ilgi gösterdi.
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Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Antik Kenti'nde kimi zaman uzun kuyruklar oluştu.
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Kentte 22 bin yatak kapasiteli otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
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