Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak ? İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri
Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre Türkiye, bu yıl bir türlü gelmek bilmeyen yaz havasına sonunda bu hafta kavuşuyor. Perşembe günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin de bulunduğu yeni haftanın hava durumunun nasıl olacağı belli oldu... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Burdur hariç) Batı Akdeniz'in iç kesimleri , Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu ve doğu kesimlerinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye’nin genelinde yaz sıcaklıklarının etkili olacağını duyurdu. Özellikle sahil kesimlerinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşacağını belirten Şen, İstanbul’da ise sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını söyledi. 6 Haziran Perşembe günü başlayacak Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İzmir, Antalya gibi sahil şehirlerinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor. İstanbul’da ise termometreler 30 derecenin üzerinde seyredecek.
Daha önce bayramın 3. ve 4. günlerinde (8-9 Haziran) güney ve iç kesimlerde yağış beklentisi bulunuyordu. Ancak son tahminlere göre bu ihtimal büyük ölçüde ortadan kalktı. Bayram süresince ülke genelinde hava açık olacak ve yağış beklenmiyor. Güney bölgelerde sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüş görülse de, hava 30 derecenin üzerinde kalmaya devam edecek. Geçici sıcak hava dalgalarının ardından İstanbul’da bu kez daha kalıcı bir yaz havası bekleniyor. Prof. Dr. Şen, önümüzdeki 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 30 dereceyi aşacağını, özellikle çarşamba gününden sonra yaz havasının tam anlamıyla etkili olacağını belirtti.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri