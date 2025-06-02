Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak ? İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri

Daha önce bayramın 3. ve 4. günlerinde (8-9 Haziran) güney ve iç kesimlerde yağış beklentisi bulunuyordu. Ancak son tahminlere göre bu ihtimal büyük ölçüde ortadan kalktı. Bayram süresince ülke genelinde hava açık olacak ve yağış beklenmiyor. Güney bölgelerde sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüş görülse de, hava 30 derecenin üzerinde kalmaya devam edecek. Geçici sıcak hava dalgalarının ardından İstanbul’da bu kez daha kalıcı bir yaz havası bekleniyor. Prof. Dr. Şen, önümüzdeki 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 30 dereceyi aşacağını, özellikle çarşamba gününden sonra yaz havasının tam anlamıyla etkili olacağını belirtti.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri