Kurban Bayramı'nda tatile çıkacaklara müjde!

"Sıcaklıklar cuma günü itibariyle ülke genelinde artmaya başlıyor"

Bayram öncesinde Çarşamba ve Perşembe günü Doğu bölgelerinde yağışların etkisini göstereceğini sonrasında bayram boyunca Türkiye’nin büyük bir bölümünde yağış beklemediklerini ifade eden Yavuz, "Bununla birlikte bayramın 1’nci günü, Doğu Anadolu'nun doğusunda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Diğer bölgelerimiz de az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar cuma günü itibariyle ülke genelinde artmaya başlıyor. Cumartesi günü yurt genelinde önemli bir yağış yok. Sadece Doğu Anadolu'nun doğusunda, Hakkari'den Ardahan'a kadar olan kıyı kesimi sınır boyunca dağlık alanlarda hafif mevzi sağanak yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Diğer bölgelerimiz yine az bulutlu, açık. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde, özellikle Batı bölgelerimizde.