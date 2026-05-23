Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Kış geri dönüyor; 7 bölgemizde kuvvetli sağanaklar var!

İşte dikkatli olunması gereken yerler ve bölgesel detaylar:

Marmara ve Ege: Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevreleri başta olmak üzere her iki bölgemizde de yerel kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.

İç Anadolu ve Karadeniz: İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yaşayanlar, ani bastıracak kuvvetli gök gürültülü sağanağa karşı hazırlıklı olmalı.

Akdeniz: Özellikle Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak yerel kuvvetli yağışlar tatilcileri zorlayabilir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Muş, Bitlis, Van ve Şırnak çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Siirt civarında yağışların şiddetini artırması öngörülüyor.