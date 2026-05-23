Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Kış geri dönüyor; 7 bölgemizde kuvvetli sağanaklar var!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı tatili için kritik hava durumu raporunu yayınladı. Bayramda kış geri dönüyor; sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşecek. Türkiye genelinde Ege, Karadeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere 7 bölgemizde aralıklı ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek için plan yapan milyonlarca vatandaşa Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) son dakika uyarısı geldi. Yaz sıcaklıklarını bekleyen Türkiye, bayram haftasına ani sıcaklık düşüşleri ve yurdu saracak gök gürültülü sağanak yağışlarla giriyor.
Sıcaklıklar Düşüyor, Kış Geri Geliyor
Haber3.com yaşam masasının son meteorolojik değerlendirmelerden derlediği bilgilere göre; tatil boyunca hava sıcaklıkları sadece batı kıyılarımızda mevsim normalleri civarında tutunabilecek. Yurdun geri kalan tüm bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inerek adeta "kış geri geliyor" dedirtecek bir serinlik yaratması bekleniyor.
MGM'den Bölge Bölge Kuvvetli Sağanak Alarmı
Bayram süresince şemsiyeler ve yağmurluklar elden düşmeyecek. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği öngörülürken, uzmanlar özellikle bazı iller için "kuvvetli yağış" ve olası su baskınlarına karşı teyakkuz çağrısı yaptı.
İşte dikkatli olunması gereken yerler ve bölgesel detaylar:
Marmara ve Ege: Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevreleri başta olmak üzere her iki bölgemizde de yerel kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.
İç Anadolu ve Karadeniz: İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yaşayanlar, ani bastıracak kuvvetli gök gürültülü sağanağa karşı hazırlıklı olmalı.
Akdeniz: Özellikle Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak yerel kuvvetli yağışlar tatilcileri zorlayabilir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Muş, Bitlis, Van ve Şırnak çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Siirt civarında yağışların şiddetini artırması öngörülüyor.