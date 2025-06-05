Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Sıcaktan bunalmaya hazır mısınız ?
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'ye bir türlü gelmek bilmeyen yaz havası Kurban Bayramı tatili boyunca etkili olacak. Hava sıcaklıklarının bazı illerimizde 35 dereceyi aşması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diğer yandan mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugün itibariyle ülkemizin batı kesimlerden başlayarak tüm yurtta artması, bayram süresince de mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yağışlı havalar yarın akşam itibariyle Türkiye'yi terk edecek ve Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye'de yaz yaşanacak.
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken özellikle Akdeniz'de termometrelerdeki hava sıcaklığının 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri