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Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Sıcaktan bunalmaya hazır mısınız ?

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'ye bir türlü gelmek bilmeyen yaz havası Kurban Bayramı tatili boyunca etkili olacak. Hava sıcaklıklarının bazı illerimizde 35 dereceyi aşması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Sıcaktan bunalmaya hazır mısınız ? - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Sıcaktan bunalmaya hazır mısınız ? - Resim: 2

Diğer yandan mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugün itibariyle ülkemizin batı kesimlerden başlayarak tüm yurtta artması, bayram süresince de mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Sıcaktan bunalmaya hazır mısınız ? - Resim: 3

Yağışlı havalar yarın akşam itibariyle Türkiye'yi terk edecek ve Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye'de yaz yaşanacak. 

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Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Sıcaktan bunalmaya hazır mısınız ? - Resim: 4

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken özellikle Akdeniz'de termometrelerdeki hava sıcaklığının 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

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