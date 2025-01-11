Kurtuluş savaşı gazisinden geriye kalan hatıra: Ahşap protez bacak...

Dedesinden kalan tarihi ahşap protez bacağı özenle koruduğunu ve büyük bir manevi değer taşıyan protezin müzede sergilenmesini isteyen Uysal, "Dedem 1974 yılında vefat etti. Kurtuluş Savaşı'nda iki bacağını kaybetmiş ve devlet tarafından protez verilmiş. Bu ahşap protez dedemden kalan en önemli hatıra. Onu özenle saklıyorum ve temizliğine dikkat ediyorum. Baktıkça dedemi hatırlıyor, şükranla anıyorum. Ancak bu protezin bir müzede sergilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Elimden geldiğince bakıyorum, ama müzede daha iyi korunacağına inanıyorum" dedi.(DHA)