Kurtuluş Savaşı gazisinin odası müze oldu

Dedesinin Mareşal Fevzi Çakmak komutasında çavuş olarak görev yaptığını belirten Şeker, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş sırasında görev alan çavuş ve üst komutanlara ‘Silahlarınızı alın ve gelecek nesillere bu milli mücadelenin nasıl kazanıldığını anlatın’ sözleri üzerine dedem Mehmet Şeker, savaş esnasında kullandığı tüm malzemelerini bana teslim etti. Dedemden kalan hatıralara gözüm gibi bakıyorum. Milli mücadele sırasında yaşadığı hatıraları gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Dedem 6 yıl Yemen harbine katılmış. Harp bitiminde dedemin babası dedeme, ‘Sen anneni de al güneşin battığı yöne doğru git’ demiş. Dedemler 6 ayda Bolu’ya, oradan Düzce’ye gelmişler ve burada yaşamaya başlamışlar. 1 yıl sonra savaşta eli silah tutan kadın erkek savaşa gelsin çağrısını duyan dedem, annesine haber vermiş. O da ‘Eline baltanı al hemen git oğlum’ demiş. Dedem baltasını alır almaz hemen Sakarya’da bulunan Arifiye Birliği’ne katılıyor. Daha sonra Mareşal Fevzi Çakmak Paşa'nın ordusunda onbaşı olarak Eskişehir, İnönü, Dumlupınar, İzmir, Samsun ve Sivas olmak üzere birçok mücadelede yer alıyor. Son olarak milli mücadeleye Çanakkale’de devam eden dedem çavuş rütbesinde olduğu için Cumhuriyet ilan edilene kadar vatani görevine devam ediyor” diye konuştu.