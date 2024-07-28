Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, bir çoban tarafından tarlada Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.
Kaynak: AA
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi yakınlarındaki Almalı mevkiinde meydana gelen olayda, koyunlarını otlatan çoban Mustafa Pekmez, arazide bir top mermisi olduğunu fark etti. Pekmez, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgeye intikal ederek patlamamış top mermisinin etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi.
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Ardından, Olay Yeri İnceleme Şubesi'ne bağlı bomba uzmanı bölgeye ulaştı ve patlamamış top mermisini güvenli bir alana taşıyarak imha etti.
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Uzmanlar, top mermisinin Kurtuluş Savaşı döneminden kalma olabileceğini ve yaklaşık 102 yıllık olduğunu değerlendirdi.
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