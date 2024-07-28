Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi yakınlarındaki Almalı mevkiinde meydana gelen olayda, koyunlarını otlatan çoban Mustafa Pekmez, arazide bir top mermisi olduğunu fark etti. Pekmez, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.