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Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, bir çoban tarafından tarlada Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.

Kaynak: AA
Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu - Resim: 1

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi yakınlarındaki Almalı mevkiinde meydana gelen olayda, koyunlarını otlatan çoban Mustafa Pekmez, arazide bir top mermisi olduğunu fark etti. Pekmez, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu - Resim: 2

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgeye intikal ederek patlamamış top mermisinin etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi.

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Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu - Resim: 3

Ardından, Olay Yeri İnceleme Şubesi'ne bağlı bomba uzmanı bölgeye ulaştı ve patlamamış top mermisini güvenli bir alana taşıyarak imha etti.

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Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu - Resim: 4

Uzmanlar, top mermisinin Kurtuluş Savaşı döneminden kalma olabileceğini ve yaklaşık 102 yıllık olduğunu değerlendirdi.

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