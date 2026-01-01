Kuruyan Dilek Gölü'nde artık bozuk paralar yerine kağıt paralar var
Burdur'un efsanelere de konu olan İnsuyu Mağarası'ndaki 9 gölün tamamı kurudu. Mağarada içine metal para atılarak dilek tutulan ve uzun yıllar önce kuruyan Dilek Gölü'ne, artık kağıt para atılarak dilek tutulmaya başlandı.
Burdur'un güneydoğusunda, 1965 yılında Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası, Burdur- Antalya kara yolunun 13'üncü kilometresinde yer alıyor. Jeolojik olarak kalkerden meydana gelen, bu kalkerlerin suyla birleşmesi sonucunda sarkıtlar, dikitler ve dehlizler yer alan mağarada, 1 metrelik sütunun 10 bin ila 15 bin yılda oluştuğu değerlendiriliyor.
9 gölün yer aldığı mağaranın girişindeki Dilek Gölü, 2008'li yıllarda kurudu. Mağaranın ziyaret edilebilen 500 metreye kadar olan bölümünde bulunan Dilek Gölü ile birlikte toplam 9 göl, yıllar içerisinde kuraklık ve çevresindeki kaçak sondajla yer altı sularının çekilmesine bağlı 2018 ve öncesinde tamamen yok oldu.
Mağaranın yaklaşık 500 metrelik kesimi ziyaretçiye açık olmakla birlikte içerisindeki galerilerin toplam uzunluğu, 2012 yılındaki haritalama çalışmaları ile 8 bin 350 metre olarak tespit edildi. İnsuyu Mağarası, her yönde uzanan karmaşık galeri sistemleriyle 'labirent mağara' niteliği taşıyor.
Mağaranın en çok ilgi çeken ve ziyaretçilerinin birçok dilekte bulunup, metal para attığı Dilek Gölü, uzun yıllardır susuz halde. Ancak ziyaretçiler Dilek Gölü'nün başında dilek tutmaya ve metal para atmaya devam etti. Birçok ziyaretçinin ise göl kuruduğu için kurak zemine kağıt para attığı görüldü.