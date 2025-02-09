Kutu gibi dükkanında ürettiği gemileri dünyaya satıyor

5 yaşında oyma tekne ile ahşaba olan ilgisinin başladığını belirten Şatıroğlu, "5 yaşlarındayken büyük dayım bana küçük bir oyma tekne yapmıştı. Bu işe onu yüzdürerek başladım. Dedem balıkçıydı, küçük kayık tamirleri yapardı onu görerek yanında işte her çocuğun olduğu gibi çivi ve keseri elime alarak başladım. Sonrasında okumayı tercih ettik. Sonra gemilerde bir dönem çalıştık hayatımızı sürdürdük. Daha sonra bu ahşap işi her zaman benim kalbimdeydi. Ahşapla uğraşmak, ahşap ile ilgili bir atölye açmak yani gönlümde yatan buydu. Ahşap bir derler ya aşktır gerçekten öyle. Evde maket yapmaya başlamıştım. Çok ilgi gördü ve sonrasında küçük bir dükkan açtım derken bu zamanlara kadar geldik" dedi.