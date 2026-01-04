Kuvvetli lodos fırtınası İstanbul'u vurdu: Dev dalgalar tekneleri batırdı
İstanbul'da iki gündür etkili olan fırtına ve lodos nedeniyle sahil şeridinde dev dalgalar oluştu. Beylikdüzü sahilinde 2 tekne battı...
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da iki gündür devam eden lodos ve fırtına, sahil şeridinde dev dalgalara neden oldu.
Dalgaların kıyıyı aşmasıyla birlikte bazı bölgelerde yaya geçişleri güçleşti.
Özellikle Yenikapı sahilinde etkisini artıran lodos nedeniyle dev dalgalar metrelerce yükselerek sahil bandını kapladı.
Dalgaların zaman zaman yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle vatandaşlar sahilden uzaklaşmak zorunda kaldı.
