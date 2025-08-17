Kuvvetli rüzgar yurdu terk ediyor! İşte 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, ülke genelinde kuvvetli rüzgar etkisini kaybedecek. Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Marmara ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının,iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
FIRTINA ETKİSİNİ KAYBEDİYOR
Uzmanlar, ülke genelinde kuvvetli rüzgarın etkisini kaybedeceğini belirtti. Marmara ve Ege bölgelerinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde aşırı sıcaklar beklenmiyor.
18 - 24 Ağustos tarihleri arası hava durumu tahminleri...