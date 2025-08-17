Kuvvetli rüzgar yurdu terk ediyor! İşte 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Marmara ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.