Kuzeni için Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelip, kuzenini ölümden kurtardı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, organ nakli ekibinin başarılı operasyona imza attığını kaydederek, "Organ nakli ekibimiz, çok başarılı bir operasyonla hastanemizde ilk canlıdan canlıya karaciğer naklini gerçekleştirdi. Bu sayede karaciğer yetmezliği olan hastamıza yeni bir yaşam umudu sağlandı. Nakil yapılan hasta, ekibimizin takibinde olan bir hastaydı ve kendisi için uygun karaciğer vericisi arayışı sürüyordu. Kuzeni verici oldu ve gerekli tıbbi koşullar sağlandıktan sonra güçlü ve deneyimli bir ekiple ameliyata girildi. Ameliyatın üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen hem alıcı hem de verici hastamızın sağlık durumu gayet iyi, her ikisi de hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilecek durumda. Organ bağışı hayat kurtarır" diye konuştu.