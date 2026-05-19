KYK yurtlarında kalan öğrencilerden ışıklarla dev '1919' koreografisi
Kars'taki KYK öğrenci yurtlarında kalan gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yurt odalarının ışıklarıyla '1919' yazarak dev bir koreografiye imza attı.
Kars'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalara üniversite öğrencileri damga vurdu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Serhat ve Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdu ile İpek Yolu Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan gençler, bayram coşkusunu anlamlı bir görsel şölene dönüştürdü.
Kafkas Üniversitesi'nde öğrenim gören ve KYK yurtlarında kalan öğrenciler, akşam saatlerinde organize olarak unutulmaz bir anma etkinliği gerçekleştirdi.
Yurt binalarının ön cephesine bakan oda ışıklarını koordineli ve planlı bir şekilde açıp kapatan gençler, hummalı bir çalışmanın sonucunda yurt binasının pencerelerinden dev bir '1919' tarihi oluşturdu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı yıl olan 1919'un karanlığı aydınlatan bu devasa görüntüsü, Kars genelinde büyük ilgi topladı ve vatandaşlardan tam not aldı.