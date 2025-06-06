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  4. ''Lapseki Devi'' olarak ünlenen eşsiz meyvenin kilosu 700 TL'ye kadar ulaştı!

''Lapseki Devi'' olarak ünlenen eşsiz meyvenin kilosu 700 TL'ye kadar ulaştı

Çanakkale'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı.

Kaynak: İHA
''Lapseki Devi'' olarak ünlenen eşsiz meyvenin kilosu 700 TL'ye kadar ulaştı - Resim: 1

Çanakkale'de kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor.

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''Lapseki Devi'' olarak ünlenen eşsiz meyvenin kilosu 700 TL'ye kadar ulaştı - Resim: 2

Lapsekili üreticiler, bir süredir kiraz hasadına devam ediyor. 

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''Lapseki Devi'' olarak ünlenen eşsiz meyvenin kilosu 700 TL'ye kadar ulaştı - Resim: 3

Her gün toplanan kirazlar İstanbul'daki hallere gönderiliyor.

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''Lapseki Devi'' olarak ünlenen eşsiz meyvenin kilosu 700 TL'ye kadar ulaştı - Resim: 4

Lapseki'nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor. 

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