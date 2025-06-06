''Lapseki Devi'' olarak ünlenen eşsiz meyvenin kilosu 700 TL'ye kadar ulaştı
Çanakkale'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı.
Kaynak: İHA
Çanakkale'de kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor.
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Lapsekili üreticiler, bir süredir kiraz hasadına devam ediyor.
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Her gün toplanan kirazlar İstanbul'daki hallere gönderiliyor.
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Lapseki'nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor.
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