Liseli gençler bu sefer de Türkiye'nin nadir güzelliği için devrede

Öğrenciler, hazırladıkları 'Ege'nin Beyaz Mucizesi: Kum Zambakları İçin Harekete Geçme Zamanı' başlıklı makaleyle TÜRÇEV'in yarışmasına katılmaya hak kazandı. Amaçlarının dersleri sınıflardaki teorik bilgilerden çıkarıp öğrencilerin günlük hayatla bağlantılarını sağlamak olduğunu ifade eden Menderes Özdere Tahir Çamur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Gülgün Çakmak, bu nedenle çoğunlukla uygulamalı eğitimler verdiklerini belirtti. Çevrenin Genç Sözcüleri programı ile ilgili her yıl çalışmalar yaptıklarını kaydeden Çakmak, "Amacımız öğrencilerin çevreye, doğaya, canlılara duyarlı olması, okuldan sonraki hayatlarında da çevre okuryazarı olarak yaşamlarını devam ettirebilmeleri" diye konuştu.