Liseli gençler bu sefer de Türkiye'nin nadir güzelliği için devrede
Türkiye'de nesli tükenme tehdidi altındaki 9 öncelikli türden 1'i olan ve doğadan toplanması ve ihraç edilmesi yasaklanan kum zambakları için liseliler devrede...
İzmir'deki Menderes Özdere Tahir Çamur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) yürüttüğü 'Çevrenin Genç Sözcüleri' programı kapsamında, Özdere sahillerinde doğal olarak yetişen ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan 9 türden 1'i olan kum zambakları üzerine araştırma yaptı.
'Ege'nin Beyaz Mucizesi: Kum Zambakları İçin Harekete Geçme Zamanı' başlıklı makale hazırlayarak vakfın yarışmasına katılan öğrenciler, kum zambaklarını tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Çevre Koruma Kanunu kapsamında doğadan toplanması ve ihraç edilmesi yasaklanan kum zambakları, Menderes Özdere Tahir Çamur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin çabalarıyla koruma altına alındı. Sahili ve turkuaz deniziyle her yaz binlerce turistin geldiği Özdere'nin aynı zamanda kum zambaklarına ev sahipliği yaptığını belirten öğrenciler, bilinçsiz kullanım ve turizm baskısının bu nadir bitkinin yaşam alanlarını tehdit ettiğini dile getirdi.
Öğrenciler, hazırladıkları 'Ege'nin Beyaz Mucizesi: Kum Zambakları İçin Harekete Geçme Zamanı' başlıklı makaleyle TÜRÇEV'in yarışmasına katılmaya hak kazandı. Amaçlarının dersleri sınıflardaki teorik bilgilerden çıkarıp öğrencilerin günlük hayatla bağlantılarını sağlamak olduğunu ifade eden Menderes Özdere Tahir Çamur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Gülgün Çakmak, bu nedenle çoğunlukla uygulamalı eğitimler verdiklerini belirtti. Çevrenin Genç Sözcüleri programı ile ilgili her yıl çalışmalar yaptıklarını kaydeden Çakmak, "Amacımız öğrencilerin çevreye, doğaya, canlılara duyarlı olması, okuldan sonraki hayatlarında da çevre okuryazarı olarak yaşamlarını devam ettirebilmeleri" diye konuştu.
Öğrencilerin sahaya inip kumluk alanları adım adım gezerek bitkileri işaretlediğini anlatan Çakmak, "Bazıları sağlıklıyken bazıları zarar görmüştü. Orta mahalle Azmak kıyısından başlayarak Gençlik Parkı'na kadar olan sahilde dağınık olarak görülen kum zambaklarını inceleyerek fotoğrafladılar. Toplam 74 kum zambağı tespit edildi. Ayrıca Cumhuriyet Mahallesi'nin oteller bölgesinde de kum zambakları gözlemlediler" dedi.