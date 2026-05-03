Lüks villa inşaatı için imar izni verilen arsadan tarihin akışını değiştiren bir keşfe imza atıldı
Mersin’in Mezitli ilçesinde lüks villa inşaatı planlanan 2,5 dönümlük arazide, tarihin akışını değiştiren bir keşif yapıldı. Soli Pompeipolis Antik Kenti sınırları içinde yer alan ve daha önce "eser yok" raporu verilen parselde yapılan son kazılarda, 8 adet Roma mezarı ve devasa bir su kanalı gün yüzüne çıktı.
Mersin’in Mezitli ilçesinde bulunan ve sütunlu yoluyla ünlü Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde, hafriyat makinelerinin girmeye hazırlandığı alandan tarih fışkırdı. 2021 yılında inşaat ruhsatı verilen arazide yapılan ikinci kurtarma kazıları, bölgenin aslında dev bir Roma mezarlığı (Nekropol) olduğunu kanıtladı.
Süreç, 2020 yılında bir iş insanının 2,5 dönümlük parseline 4 villa yapmak için başvurmasıyla başladı. O dönem yapılan ilk sondajlarda "taşınmaz kültür varlığına rastlanmadı" raporu verilmiş ve inşaatın önü açılmıştı. Ancak müze müdürlüğündeki görev değişimi ve müfettiş incelemeleri sonrası kazılar genişletilince gerçek ortaya çıktı.
Daha önce "boş" denilen sondaj kuyularının hemen yanında 8 adet Roma mezarı, çok sayıda envanterlik eser ve Geç Antik Çağ’a ait bir su kanalı tespit edildi.
Yeni bulguların ardından Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, 25 Şubat 2026 tarihinde tarihi bir karara imza attı. Daha önce villa izni verilen parseli de içine alan yaklaşık 20 dönümlük bölge, "Roma Nekropolü" olarak tescil edildi ve 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alındı.