Mağazaya giren camiye, camiye giren mağazaya girmiş oluyor

Cami cemaatinden Galip Kastan, camiye mağaza içinde bulunan asansörü kullanarak geldiğini kaydederek "Camiye, mağazanın içinde bulunan asansörü kullanarak geldim. Cami binamız, yapının altıncı katında yer alıyor. Daha önce böyle bir uygulamaya hiç rastlamadım; Trabzon'da tek olduğunu biliyorum ve gerçekten çok güzel bir proje. Bu sayede ibadetimizi rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Ancak zaman zaman asansör arızalanabiliyor, bu da bazı şikâyetlere neden olabiliyor. Bazen de asansör yoğunluğundan dolayı namaza yetişemeyenler oluyor. Camiye özel bir asansör tasarlansa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Cuma namazlarında cemaatimiz bazen balkonlara kadar taşabiliyor. Genel olarak camimiz oldukça kullanışlı ve çok güzel bir cami" diye konuştu.