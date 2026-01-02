Mahallenin çocuklarından kar temizleme aracı şoföründen gülümseten istek
Erzincan'da yağan kar ile birlikte okulların tatil edilmesiyle soluğu sokakta alan çocuklar, iş makinesinin önünü keserek operatörden, kızakla kaydıkları alanın temizlenmemesini istedi.
Kaynak: DHA
Dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı Türkiye'nin dört bir yanını beyaza bürürken, peş peşe gelen okul tatili haberleri de çocukları sokağa döktü.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çocuklar, etkili olan kar yağışı sonrası, kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne geçerek durdurdu.
Operatörle görüşen çocuklar, kızakla kaydıkları alanın temizlenmemesini istedi.
Çocukların operatörle görüşmelerini cep telefonu ile kaydeden çevredekiler o anları sanal medyada paylaştı. Çocukların görüntüleri büyük ilgi gördü. (DHA)
