Malazgirt Meydan Savaşı'na dair yeni keşif

Afşin Mezarlık Alanı'nda yapılan kazılarda, 11'inci yüzyıla tarihlendirilen ve savaş ile bağlantılı olduğu düşünülen mezarların ortaya çıkarıldığı belirtilerek, "2024 yılı itibarıyla toplamda 51 mezar gün yüzüne çıkarılırken, bu mezarların bazılarında anıtsal yapılar içinde yer alan 7 bireye ait kalıntılar bulundu. Malazgirt ilçe merkezinde yer alan ve bölgenin en eski Müslüman mezarlığı olarak bilinen alanda 2024 yılında başlatılan kazılar, savaşın izlerini taşıyan önemli bulgularla sonuçlandı. İslami ölü gömme geleneklerine uygun, taş işçiliğiyle dikkat çeken mezarlarda yapılan çalışmalar sırasında, Bizans sikkeleri, ok uçları ve metal objeler ele geçirildi. Buluntular, bu alanın Malazgirt Savaşı sırasında bir çatışma noktası olduğunu kanıtlar nitelikte. Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Günbeli köyünde başlatılan kazı çalışmaları da Malazgirt Savaşı'nın izlerini ortaya koydu. 2023 yılında Ahlat Müze Müdürlüğümüze teslim edilen 4'üncü Romanos Diogenes baskı mührü ve altın sikkelerin ardından, 2024 kazılarında da aynı imparatora ait ikinci bir baskı mühür, bronz sikkeler, ok uçları ve mızraklar bulundu. Bu bulgular, Günbeli köyünün de savaş sırasında önemli bir çatışma alanı olduğunu gösteriyor. Malazgirt Ovası'nda sürdürülen yüzey araştırmaları, savaşın geçtiği tüm alanları kapsamayı hedefliyor. Tarihin izini sürmeye devam eden bu proje, Malazgirt Savaşı'nın tarihi gerçeklerini gün yüzüne çıkararak, bölgenin zengin tarihine ışık tutuyor. Kültür mirasımızı koruma ve gelecek nesillere aktarma yolunda sürdürdüğümüz bu kazılar, tarihin derinliklerini keşfetmeye olanak sağlıyor ve köklü geçmişe ışık tutuyor" ifadelerine yer verildi. (DHA)