Maldivler değil Türkiye: Sonbaharda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Fırat Nehri üzerinde 1990 yılında inşa edilen Atatürk Barajı, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri arasında yer alıyor. Atatürk Barajı 817 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü olup uzunluğu 180 kilometre ve toplam su hacmi 48,5 milyar metreküp.