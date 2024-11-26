Manisa'da BYD fabrikası heyecanı: Türkiye'nin Çin Mahallesi olacak

Çinlilerin farkı inanç ve kültürlerine saygılı olduklarını ve kültürlerini rahatlıkla yaşayabileceklerini söyleyen Akgedik Mahalle Muhtarı Semih Kurşunlu, “Bize göre keşke 2 bin 500 kişi Çin'den değil bizim kendi etrafımızdan insanlar çalışsaydı. Ama yatırımı yapanlar böyle öngörmüş. Mutlaka faydası olur. Bu insanların tedarikleri, ihtiyaçları olacak. Ticaretleri buradan dönecek. Yakın olmasının bize avantajları olacaktır. Mahallemizde komşularımızın heyecanı var. En azından yeni bir kültür tanımış olacaklar. Onlar da öyle düşünüyordur. Onlar da yeni bir kültürle tanışmış olacaklar. Yıllardan beri bu işler bu şekilde sürüyor. Bizim de Rusya'da Almanya'da iş yapan sanayicilerimiz var. Onlar da işi bilen personellerini o bölgeye götürüyorlar. Yıllar evvel ‘Almancı' diye tabir ettiğimiz vatandaşlarımızın Almanya'da semtleri var, mahalleleri, camileri var. Neden olmasın? Onlar da buraya gelip yerleşimlerini yaptıktan sonra oluşumlar da kurabilirler. Ama şu var; bizim gurbetçimiz gittiği yerde sadece ihtiyaçlarını karşılayacak kadar harcama yapıyor. Ancak yatırımlarını ülkemize yapıyor. Çinlilerin de öyle olmasını istemeyiz” dedi.