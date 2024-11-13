Manzarayı çekmek isterken ölüyordu; saatlerce mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde parka gelen M.K. (61) manzarayı izlediği sırada cep telefonunu aşağıya düşürdü. Yaklaşık 20 metrelik sarp ve kayalık alandan düşürdüğü telefonunu almak için inmeye çalışan M.K., dengesini kaybederek düştü.