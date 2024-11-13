Manzarayı çekmek isterken ölüyordu; saatlerce mahsur kaldı
Antalya'da sabaha karşı yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalık alandan düşürdüğü telefonunu almak isterken düşerek mahsur kalan 61 yaşındaki adam, saatler sonra sesini duyurabildi. Adam, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Olay Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı içerisindeki Kadınyarı olarak bilinen alanda meydana geldi.
1 / 12
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde parka gelen M.K. (61) manzarayı izlediği sırada cep telefonunu aşağıya düşürdü. Yaklaşık 20 metrelik sarp ve kayalık alandan düşürdüğü telefonunu almak için inmeye çalışan M.K., dengesini kaybederek düştü.
2 / 12
Gece boyunca sesini kimseye duyuramayan adamı sabah saatlerinde bölgedeki bir iş yerindeki çalışanlar fark etti.
3 / 12
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 / 12