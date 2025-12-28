Marketin indirimli ve hediye çekli açılışı için binlerce vatandaş geceyi sokakta geçirdi
Denizli'de bir zincir marketin açılışındaki indirim ve hediye çeki kampanyasını duyan vatandaş soluğu marketin önünde aldı. Gece saatlerinde başlayan kuyruk sabah saatlerinde 1 kilometreyi aşarken, kuyrukta yaklaşık 9 saat boyunca bekleyenlerin olduğu görüldü...
Kaynak: İHA
Denizli'de bir zincir marketin açılışında hediye çeki verileceğini duyanlar 9 saat kuyrukta bekledi. Marketin önünde bir kilometreyi aşan uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi.
Zincir marketin Denizli'de ilk Türkiye'de ise 11. şube açılışına özel oyun konsolları ve cep telefonları gibi teknoloji ürünlerindeki indirim ile ilk bin kişiye bin TL değerinde hediye çeki kampanyasını duyanlar markete akın etti.
Gece saatlerinden itibaren marketin önünde uzun sıralar oluşturan vatandaşlar, uzun bekleyiş sonrasında hediye alışveriş çekini aldıktan sonra markete adeta hücum etti.
Kurdele kesiminin ardından açılışı gerçekleşen markette adeta izdiham yaşandı.
