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  4. Marmara Bölgesi'ndeki 5 bin yıllık gizemli tarih gün ışığına çıkartıldı

Marmara Bölgesi'ndeki 5 bin yıllık gizemli tarih gün ışığına çıkartıldı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında antik tiyatronun dörtte biri ortaya çıkarıldı.

Kaynak: DHA
Marmara Bölgesi'ndeki 5 bin yıllık gizemli tarih gün ışığına çıkartıldı - Resim: 1

Marmaraereğlisi ilçesi Bayraktepe mevkisindeki Perinthos Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için 2021 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. 

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Marmara Bölgesi'ndeki 5 bin yıllık gizemli tarih gün ışığına çıkartıldı - Resim: 2

Kentin tepe kısmındaki 1,5 kilometre uzunluğunda 500 metre genişliğindeki alanda bulunan kalıntılar arasında Trakya'nın en büyüğü olduğu belirtilen tiyatro, ortaya çıkarıldı. 

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Marmara Bölgesi'ndeki 5 bin yıllık gizemli tarih gün ışığına çıkartıldı - Resim: 3

Beraberinde heykel ve mezarların da bulunduğu antik kentte kazı çalışmaları yeniden hız kazandı. 

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Marmara Bölgesi'ndeki 5 bin yıllık gizemli tarih gün ışığına çıkartıldı - Resim: 4

Kazı başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, bu yılki kazılarda antik tiyatroya ağırlık verdiklerini söyledi.

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