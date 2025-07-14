Marmara Bölgesi'ndeki 5 bin yıllık gizemli tarih gün ışığına çıkartıldı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında antik tiyatronun dörtte biri ortaya çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Marmaraereğlisi ilçesi Bayraktepe mevkisindeki Perinthos Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için 2021 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.
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Kentin tepe kısmındaki 1,5 kilometre uzunluğunda 500 metre genişliğindeki alanda bulunan kalıntılar arasında Trakya'nın en büyüğü olduğu belirtilen tiyatro, ortaya çıkarıldı.
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Beraberinde heykel ve mezarların da bulunduğu antik kentte kazı çalışmaları yeniden hız kazandı.
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Kazı başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, bu yılki kazılarda antik tiyatroya ağırlık verdiklerini söyledi.
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