Marmara Bölgesi'nin cenneti Sapanca Gölü'nden kahreden manzara: Kuraklık ada oluşturdu
Marmara Bölgesi'nin dev tatlı su gölü olan Sapanca Gölü'nde kuraklık nedeniyle sular çekildi, gölün ortasında oluşan adada görüntülenen tarihi kalıntılar ise dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca kişinin içme su ihtiyacını karşılayan ve kuraklık sebebi ile son 5 yılın en düşük seviyesine düşen Sapanca Gölü'nde tarihi taş kalıntıları ortaya çıktı.
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Havadan da görüntülenen ve merak uyandıran taş kalıntılarını cep telefonu ile kayıt altına alan balıkçılar, “Su seviyesi alçaldığında Sapanca'da ortaya çıkan yapı. Kale, cami veya kaya diyen var” ifadelerine yer verdi.
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Son 5 yılın en düşük seviyesine ulaşan gölde kot 30,06'a kadar geriledi. Kritik seviyelere gerileyen ve tehlike çanlarının çaldığı gölde suyun çekilmesi ile birlikte tarihi bir taş yapı kalıntıları ortaya çıktı.
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Daha önceki yıllarda da suyun çekilmesi ile birlikte ortaya çıkan taş dizisi Onur Arapoğlu tarafından havadan dron ile görüntülendi.
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