Marmara Bölgesi'nin gizli cennetine Yaren leylek akını
Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin buluşması gerçekleşti, baharın müjdecisi Yaren leyleğin geldiğini haber alanlar köye akın etti...
Kaynak: DHA
Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin 14’üncü kez geldiği, Eskikaraağaç Leylek köyü, Türkiye’nin dört bir yanındaki meraklılarını ağırlamaya başladı.
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Baharın müjdecisi Yaren leylek, 14 yıllık dostu Yılmaz ile dün buluşurken, köyde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
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Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.
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Her göçte gelip, Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi.
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