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Marmara Bölgesi'nin gizli cennetine Yaren leylek akını

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin buluşması gerçekleşti, baharın müjdecisi Yaren leyleğin geldiğini haber alanlar köye akın etti...

Kaynak: DHA
Marmara Bölgesi'nin gizli cennetine Yaren leylek akını - Resim: 1

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin 14’üncü kez geldiği, Eskikaraağaç Leylek köyü, Türkiye’nin dört bir yanındaki meraklılarını ağırlamaya başladı.

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Marmara Bölgesi'nin gizli cennetine Yaren leylek akını - Resim: 2

Baharın müjdecisi Yaren leylek, 14 yıllık dostu Yılmaz ile dün buluşurken, köyde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

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Marmara Bölgesi'nin gizli cennetine Yaren leylek akını - Resim: 3

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

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Marmara Bölgesi'nin gizli cennetine Yaren leylek akını - Resim: 4

Her göçte gelip, Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi.

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