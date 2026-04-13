Marmara Bölgesi'nin topraktan fışkıran altını görsel bir şölene dönüştü!
Edirne ve çevresinde çiftçinin "sarı altın çiçek" olarak adlandırdığı kanola bitkisi, baharın gelişiyle tarlaları adeta bir tabloya çevirdi...
Trakya'da ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve çiftçinin 'sarı altın çiçek' olarak adlandırdığı kanola ekilen tarlalar sarıya büründü.
Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, "Bu yıl, bir önceki yıllara göre 2-3 kat fazla ekiliş alanı oluştu. Bugünlerde de herkesin tabiriyle 'sarı altın çiçek' olarak doğayı renklendirdi. Doğaya verdiği güzelliğin yanında sağladığı ekonomik getiriyle de bölgemiz için önemli bir ürün" dedi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde ilkbahar aylarıyla birlikte çiçek açan ve 'sarı altın çiçek' olarak adlandırılan kanola bitkisi, tarım arazilerinde sarı tonların hakim olduğu görüntüler oluşturdu.
Kanola bitkisinin çiçeklenme dönemine girmesiyle tarlalarda ortaya çıkan sarı ve yeşil tonların iç içe geçtiği manzara, kırsal alanlara farklı bir renk kattı.