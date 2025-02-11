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Marmara Denizi çekildi, efsanevi Kral Yolu ortaya çıktı

Marmara Denizi'nde çekilme devam ediyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa kıyılarında denizin karadan 10 metre çekilmesiyle tarihi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı.

Kaynak: İHA
Marmara Denizi çekildi, efsanevi Kral Yolu ortaya çıktı - Resim: 1

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 10 metre çekildi. 

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Marmara Denizi çekildi, efsanevi Kral Yolu ortaya çıktı - Resim: 2

Mevsimsel gelgitler nedeniyle oluşan çekilme sonucu, normalde su altında kalan ve bölge halkı tarafından 'Kral Yolu' olarak adlandırılan kayalıklar görünür hale geldi. 

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Marmara Denizi çekildi, efsanevi Kral Yolu ortaya çıktı - Resim: 3

Bazı vatandaşlar denizin 10 metreye kadar çekildiğini fark ederek kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

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Marmara Denizi çekildi, efsanevi Kral Yolu ortaya çıktı - Resim: 4

Sahilde yürüyüş yapan Hüseyin Sakalar, her yıl bu mevsimlerde suyun çekildiğini belirterek, "Bu kayalar normalde suyun altında kalıyor. Ama bu mevsimlerde sular çekiliyor. Her sene bu olay oluyor" dedi.

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