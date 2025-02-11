Marmara Denizi çekildi, efsanevi Kral Yolu ortaya çıktı
Marmara Denizi'nde çekilme devam ediyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa kıyılarında denizin karadan 10 metre çekilmesiyle tarihi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı.
Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 10 metre çekildi.
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Mevsimsel gelgitler nedeniyle oluşan çekilme sonucu, normalde su altında kalan ve bölge halkı tarafından 'Kral Yolu' olarak adlandırılan kayalıklar görünür hale geldi.
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Bazı vatandaşlar denizin 10 metreye kadar çekildiğini fark ederek kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
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Sahilde yürüyüş yapan Hüseyin Sakalar, her yıl bu mevsimlerde suyun çekildiğini belirterek, "Bu kayalar normalde suyun altında kalıyor. Ama bu mevsimlerde sular çekiliyor. Her sene bu olay oluyor" dedi.
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