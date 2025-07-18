Marmara Denizi'nde büyük sürpriz! İlk kez görüntülendi

"Canlı bir şekilde ilk defa benim görüntülediğimi düşünüyorum"

Ulaş Kocabaş, "Dün İstanbul Tuzla açıklarında yine dalış yaparken, öğle saatlerinde Marmara Denizi'nde daha önce hiç görmediğimiz ve ülkemizde koruma altında bulunan bir caretta caretta ile karşılaşmak nasip oldu. Kendisinin su altındaki görüntülerini çektim. Normalde Marmara'da caretta caretta görüntülenmez; bugüne kadar sadece kıyıya vurmuş ya da ağlara takılmış şekilde görülmüşlerdi. Ancak su altında, canlı bir şekilde ilk defa benim görüntülediğimi düşünüyorum." dedi.