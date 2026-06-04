Marmara Denizi'nde renk değişimi alarmı verildi: Müsilaj patlaması yolda!
Marmara Denizi'nin Gemlik ve Boğaz gibi farklı bölgelerinde görülen turkuaz ve pas rengi değişimlerin nedeni belli oldu. Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu durumun doğrudan müsilaj değil, aşırı kirlilik ve ısınma kaynaklı tehlikeli bir alg patlaması olduğunu açıkladı.
Son haftalarda Marmara Denizi'nin çeşitli noktalarında gözlemlenen olağandışı renk değişimleri kamuoyunda paniğe yol açtı.
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İstanbul Boğazı'nda turkuaz, Bandırma açıklarında koyu lacivert ve Gemlik Körfezi'nde pas rengine bürünen deniz yüzeyinin ardındaki asıl tehlike belli oldu.
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Prof. Dr. Mustafa Sarı, vatandaşların akıllarına ilk gelen "müsilaj geri mi döndü?" sorusuna yanıt vererek, mevcut tablonun doğrudan müsilaj olmadığını ancak yoğun kirliliğe bağlı tehlikeli bir "alg patlaması" (aşırı yosun çoğalması) yaşandığını kamuoyuna duyurdu.
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Son haftalarda Marmara Denizi'nin çeşitli noktalarında gözlemlenen olağandışı renk değişimleri kamuoyunda paniğe yol açtı.
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