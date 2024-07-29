Marmara için kabus alarmı: Mide bulandıran müsilaj geri dönüyor

Atmosferin ısınmasıyla deniz suyu sıcaklıklarının artmasının mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Tecer, “Bu kadar dramatik bir artışın, bu kadar kısa bir sürede olması aslında düşündürücü ve bir anlamda uyarıcı. İnsanların denize girmesiyle deniz suyu sıcaklıkları bu seviyelere çıkmaz ama atmosfer koşulları, sıcak havalar, ekstrem sıcaklıklar deniz suyunun sıcaklıklarını da artırmış durumda. Hafta başında bile 31 santigrat derece olan Akdeniz'deki sıcaklık bugün baktığımız zaman 32 santigrat dereceye gelmiş. Yüzey suyu sıcaklığından bahsediyorum. İşte Marmara Denizi'nde 28-29 santigrat dereceler. Şöyle okumak lazım bunu. Yaz aylarında insanlar ferahlama ve rahatlamak için denize giriyorlar. Ama denizde insanların konfor alabilecekleri sıcaklık bölgesi 21 ila 29 santigrat derece. Baktığımız zaman bütün denizlerimizde Ege Denizi hariç bir tek Saros Körfezi'nde 21-22 santigrat derece. Diğer denizlerde 29, 30, 31 santigrat dereceleri görmüş ki, bu yazlıkçılarımızın ve tatilcilerimizin de konforlu bir şekilde denizden istifade edemeyeceklerinin anlamına geliyor. Denize girerken de bu deniz suyu sıcaklığına artık bundan sonra dikkat etmemiz lazım. Bu insanı ferahlatan, rahatlatan, psikolojisine ya da fizyolojisine iyi gelen bir sıcaklık düzeyi değil" ifadelerini kullandı.