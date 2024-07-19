Marmara ve Çanakkale'nin hayaletleri görüntülendi

Marmara Adası bölgesinde 2 yıl önce güzel çalışmalar yaptıklarını ama bunun yetersiz olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Adnan Ayaz, "Yani bu çalışmalara devam edilmesi gerekiyor. Özellikle Marmara Adası etrafında, Avşa Adası'nda daha çok fazla hayalet ağ olduğunu biliyoruz. Oradaki dalgıç arkadaşlarımız, bize bunu söylüyor. Bizim yeteri kadar lojistik desteğimiz olmadığı için çok fazla tutunamadık. Daha detaylı projelerle daha iyi iş çıkarılarak buradaki ağlar toplanabilir" dedi.