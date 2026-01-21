  1. Anasayfa
  4. Marmara'da deniz çekilmesi devam ediyor: 50 metreyi buldu!

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz suyu çekilmeye devam ediyor. Dün 10 metre çekilen deniz suyu bu kez kıyıdan 50 metre çekildi.

Kaynak: DHA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi Sahili'nde Marmara Denizi, kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. Suyun çekildiği alanlarda kum adacıkları oluşurken, bazı teknelerin sığlaşan bölgelerde karaya oturduğu görüldü. 

Dün yaklaşık 10 metre çekilen denizin bu kez kıyıdan 50 metreye kadar çekilmesi tedirginlik yaratırken; bazıları adacıkların üzerinde gezerek fotoğraf çekildi. 

Tekne sahipleri de hasar olup olmadığı yönünde teknelerini kontrol etti. (DHA)

