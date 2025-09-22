  1. Anasayfa
  4. Marmara'da tedirgin eden görüntü: Deniz 5 metre çekildi

Yalova sahillerinde deniz suyunun yaklaşık 5 metre çekilmesi vatandaşları tedirgin etti.

Kaynak: İHA
Marmara'da tedirgin eden görüntü: Deniz 5 metre çekildi - Resim: 1

Yalova sahillerindeki deniz suyu çekilmesi özellikle kent merkezi ve Çiftlikköy ilçesi sahillerinden gözlemlendi.

Marmara'da tedirgin eden görüntü: Deniz 5 metre çekildi - Resim: 2

Deniz suyunun çekilmesiyle iskelelerdeki su seviyesi düştü.

Marmara'da tedirgin eden görüntü: Deniz 5 metre çekildi - Resim: 3

Öte yandan, deniz üzerinde su seviyesinin düşmesine bağlı olarak adacıklar oluştu. 

Marmara'da tedirgin eden görüntü: Deniz 5 metre çekildi - Resim: 4

Marmara Denizi'nde her yıl aynı dönemlerde meydana gelen ve deniz şişmesi olarak bilinen doğa olayı nedeniyle bölgedeki kayalıklardaki yosunlardan su seviyesindeki düşüş gözlendi.

