Marmara'da tedirgin eden görüntü: Deniz 5 metre çekildi
Yalova sahillerinde deniz suyunun yaklaşık 5 metre çekilmesi vatandaşları tedirgin etti.
Kaynak: İHA
Yalova sahillerindeki deniz suyu çekilmesi özellikle kent merkezi ve Çiftlikköy ilçesi sahillerinden gözlemlendi.
Deniz suyunun çekilmesiyle iskelelerdeki su seviyesi düştü.
Öte yandan, deniz üzerinde su seviyesinin düşmesine bağlı olarak adacıklar oluştu.
Marmara Denizi'nde her yıl aynı dönemlerde meydana gelen ve deniz şişmesi olarak bilinen doğa olayı nedeniyle bölgedeki kayalıklardaki yosunlardan su seviyesindeki düşüş gözlendi.
