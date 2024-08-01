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Marmara'da yeni kabus: Bu sefer ne müsilaj, ne denizanası, ne de balon balığı

Marmara Denizi'nin özellikle Tekirdağ bölgesi kıyılarını halı gibi kaplayan kızıl yosunlar görenleri endişelendirdi.

Kaynak: AA
Marmara'da yeni kabus: Bu sefer ne müsilaj, ne denizanası, ne de balon balığı - Resim: 1

Marmara Denizi'nin Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları, poyrazın etkisiyle kızıl yosunlarla kaplandı.

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Marmara'da yeni kabus: Bu sefer ne müsilaj, ne denizanası, ne de balon balığı - Resim: 2

Poyrazın esmesiyle kıyılara doğru sürüklenen kızıl yosunlar, sahilde geniş alanları kapladı. Deniz yüzeyinde ve kıyı boyunca gözlemlenen bu doğa olayı, bölge sakinlerinin dikkatini çekti.

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Marmara'da yeni kabus: Bu sefer ne müsilaj, ne denizanası, ne de balon balığı - Resim: 3

Kıyıya vuran kızıl yosunlar, hem görsel olarak dikkat çekerken çevre sakinleri arasında endişe oluşturdu. 

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Marmara'da yeni kabus: Bu sefer ne müsilaj, ne denizanası, ne de balon balığı - Resim: 4

Kızıl yosunların biriktiği alanda aynı zaman yoğun yosun kokusu yayıldı.

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