Marmara'da yeni kabus: Bu sefer ne müsilaj, ne denizanası, ne de balon balığı
Marmara Denizi'nin özellikle Tekirdağ bölgesi kıyılarını halı gibi kaplayan kızıl yosunlar görenleri endişelendirdi.
Kaynak: AA
Marmara Denizi'nin Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları, poyrazın etkisiyle kızıl yosunlarla kaplandı.
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Poyrazın esmesiyle kıyılara doğru sürüklenen kızıl yosunlar, sahilde geniş alanları kapladı. Deniz yüzeyinde ve kıyı boyunca gözlemlenen bu doğa olayı, bölge sakinlerinin dikkatini çekti.
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Kıyıya vuran kızıl yosunlar, hem görsel olarak dikkat çekerken çevre sakinleri arasında endişe oluşturdu.
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Kızıl yosunların biriktiği alanda aynı zaman yoğun yosun kokusu yayıldı.
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