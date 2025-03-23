Marmara'nın en büyük gölünde hayran bırakan ''21 Mart'' manzarası
Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü İznik Gölü'nde, gün ve gecenin eşitlendiği 21 Mart günü akşam saatlerinde seyrine doyumsuz bir manzara oluştu.
Kaynak: DHA
Gün ve gecenin eşitlendiği ekinoks olayının yaşandığı 21 Mart'ta Türkiye’nin 5’inci, Marmara Bölgesi’nin en büyük gölü olan İznik Gölü’nde güzel görüntüler oluştu.
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Gün batımı saatinde güneş, İznik’in karşı kıyısında bulunan Karsak Boğazı mevkisinden göle kavuştu.
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O anlar, göl üzerinde eşsiz bir manzara oluşturdu. (DHA)
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