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Marmara'nın en büyük gölünde sular çekildi; tarih fışkırdı

Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'nde kuraklıkla birlikte 2 bin yıllık bazilika gün yüzüne çıktı.

Kaynak: İHA
Marmara'nın en büyük gölünde sular çekildi; tarih fışkırdı - Resim: 1

İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi nedeniyle, 2014'te keşfedilen batık bazilika kalıntısının artık tamamen görünür hale geldi. Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

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Marmara'nın en büyük gölünde sular çekildi; tarih fışkırdı - Resim: 2

İki bin yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülen bazilika bölgesinde de etkili oldu.

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Marmara'nın en büyük gölünde sular çekildi; tarih fışkırdı - Resim: 3

Bazilika gölün yüzeyinde görünür hale gelerek kıyıyla birleşti.

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Marmara'nın en büyük gölünde sular çekildi; tarih fışkırdı - Resim: 4

Dron ile görüntülenen bazikila üzerinde ördeklerin gezmesi ise dikkat çekti.

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